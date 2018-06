Incendiu de proportii in apropiere de cetrala nucleara de la Cernobil: aproape 130 de pompieri, doua avioane si un elicopter al pompierilor lupta cu flacarile. Ce spune Kievul - VIDEO

”Nicio agravare a nivelului de radioactivitate nu a avut loc în zona de excluziune, nici în teritoriile adiacente”, a anunţat într-un comunicat administraţia acestei zone.

Focul s-a propagat în dimineaţa zilei de marţi la mai puţin de zece kilometri de centrală, pe iarba uscată din zona puternic radioactivă, înainte de a se extinde spre un masiv împădurit, potrivit comunicatelor difuzate separat de această instituţie şi de serviciul de stat pentru situaţii de urgenţă.

”Niciun incendiu nu a fost detectat în incinta centralei”, care nu riscă să fie afectată, a dat asigurări la rândul său Administraţia de Stat pentru reglementare nucleară.

#Chernobyl fires today. I saw one this morning, then another even closer this afternoon. it's a hot and dry summer. Thoughts go out to the fire crews. pic.twitter.com/5jVEOB7Sbn