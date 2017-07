Incendiu de proportii, intr-una din cele mai vizitate zone turistice din Londra. Pompierii au luptat toata noaptea cu focul

Peste 70 de pompieri, ajutati de 10 masini, au fost chemati sa stinga flacarile imense. Autoritatile au anuntat ca primele 3 etaje si acoperisul unei cladiri din piata s-au aprins inainte de miezul noptii.

Deocamdata, nu este clar de la ce a pornit totul. In jurul orei 10 (ora Moldovei), pompierii au reusit sa controleze incendiul, au anuntat autoritatile, precizand ca nimeni nu a fost ranit, relateaza Reuters.

Un incendiu puternic a afectat Camden Market si in februarie 2008.

In iunie, cel putin 80 de oameni au murit intr-un incendiu devastator care a afectat Grenfell Tower, din Londra. Premierul Theresa May a spus ulterior ca alte 120 de turnuri nu au trecut testele de siguranta.

In Piata Camden, aflata in apropiere de centrul Londrei, sunt peste 1.000 de magazine, standuri si restaurante. S-a deschis in 1974 si este vizitata anual de aproximativ 28 de milioane de turisti.