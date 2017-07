Incendiu de vegetatii in apropiere de Napoli: localnicii si turistii au fost evacuati - VIDEO

Aproape o suta de pompieri, ajutati din aer de elicoptere au intervenit pentru a stinge incendiile de vegetatie de pe versantii vulcanului Vezuviu. Acesta parea ca a erupt, din cauza fumului dens, care se vede de la kilometri distanta. Turistii care se odihneau in apropiere, dar si localnicii au fost evacuati.

”Avem şi animale. Trebuie să le luăm cu noi şi să plecăm. Suntem înconjuraţi de flăcări, în dreapta şi în stânga. Nu ştim ce să facem.”

Din cauza secetei si a temperaturilor ridicate, zeci de incendii de vegetatie au izbucnit saptamana aceasta in Italia, mai ales in Sicilia, unde si astazi este in vigoare un cod portocaliu de canicula.

Potrivit politistilor, unele focare par sa fi fost provocate intentionat, iar autoritatile indeamna oamenii sa fie mai atenti atunci cand aprind focul afara.