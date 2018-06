Incendiu devastator in statul american California. Peste 3 mii de hectare de paduri ard neincetat de sambata - VIDEO

Incendiul a izbucnit sambata seara intr-o localitate din nordul statului California si s-a raspandit cu repeziciune din cauza vantului. Flacarile au mistuit trei mii de hectare de paduri, iar ieri au ajuns in zonele unde se afla case de locuit, mistuind deja 12 dintre ele.

In acest context, autoritatile americane au decis sa fie evacuati aproximativ 2500 de locuitori, intrucat 600 de locuinte sunt in pericol. Incendiul a pus in pericol si unul din principalele drumuri care duce spre o zona rezidentiala unde se afla mai multe ferme, iar in prezent peste 230 de pompieri cu zeci de autospeciale lupta cu focul.

California a mai fost parjolita de un incendiu devastator iarna trecuta. Atunci zona afectata de foc a depasit o suprafata mai mare decat cea a orasului New York, iar peste o mie de cladiri au fost facute scrum.