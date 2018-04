Incendiu devastator la o piata din orasul rus Nalicik. O portiune de peste trei mii de metri patrati a fost cuprinsa de flacari uriase, dupa ce acoperisul unei hale s-a aprins - VIDEO

“Arde piata verde.”

Incendiul a izbucnit in jurul orei 6 dimineata la una dintre cele mai mari piete din orasul rus Nalicik. Initial ardea acoperisul unei hale cu o suprafata de 600 metri patrati. Flacarile s-au extins cu repeziciune spre celelalte constructii, devenind cu adevarat uriase, iar un nor gros de fum a cuprins zona in care se afla piata.

Potrivit presei ruse, incendiul a fost localizat dupa cateva ore. Au ars 3 hale, cu o suprafata de 3 mii 2 sute de metri patrati cu toata marfa ce se afla in interior. La ora 8, angajatii pietei au venit la munca, acestia insa nu au fost lasati sa intre pe teritoriul afectat.

In jur de 75 de pompieri au fost dislocati la fata locului, iar pentru a stinge incendiul, au fost antrenate zeci de autospeciale. Deocamdata nu se stie de la ce a pornit focul.