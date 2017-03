Incendiu devastator la un camin de minori, in Guatemala: 20 de fete moarte si 25 de persoane ranite. "Era o bomba cu ceas"

Nouasprezece adolescente au murit la fata locului, ucise de incendiu, dintre care 17 au fost calcinate. Cel de-al douazecilea deces a fost inregistrat intr-un spital din capitala, din cauza arsurilor.

Incendiul a izbucnit in aripa rezervata fetelor din caminul Seguro Virgen de la Asuncion de la San José Pinula, la aproximativ 20 de kilometri est de capitala, orasul Guatemala.

Familii ale minorelor gazduite in centru asteptau miercuri dupa-amiaza in apropierea caminului, in care actionau echipe de salvare.

"Ei nu vor sa ne dea vreo informatie", declara pentru AFP Rosa Aguirre, in varsta de 22 de ani, care nu stia nimic despre cele doua surori ale sale, in varsta de 13 si 15 ani, si nici despre fratele ei, in varsta de 17 ani, toti trei gazduiti in camin.

"Nu cunoastem, pentru moment", cauzele incendiului, a declarat un purtator de cuvant al pompierilor voluntari, Mario Cruz.

In incendiu au fost ranite, de asemenea, 25 de persoane. Ele au fost transferate la doua spitale din capitala, pentru a primi infrijiri pentru arsuri de diverse grade.

Imagini AFP surprind evacuarea catre ambulante, pe targi sau in paturi, a unora dintre raniti, cu numeroase semne de arsuri pe corp.

Trei zile de doliu national au fost decretate de catre presedintele Jimmy Morales.

Potrivit presei locale, marti seara minorii din camin au manifestat pentru a denunta o proasta alimentatie si abuzuri fizice la care afirma ca sunt supusi in institutie. Miercuri dimineata, ei au protestat din nou, inainte de izbucnirea incendiului.

Acest camin a fost deschis in 2006 si gazduieste, in baza deciziei justitiei, copii si adolescenti minori victime ale violentelor in familie sau care traiau anterior pe strada.

Potrivit datelor oficiale, exista o capacitate de primire a 400 de minori, insa presa scrie ca in camin locuiau aproximativ 800.

"Era o bomba cu ceas, trebuia sa ne asteptam" la o asemenea tragedie, a declarat pentru AFP Angel Cardenas, un fost angajat al administratiei caminului, denuntand o atmosfera de violenta zilnic in centru.

Procurorul insarcinat cu drepturile omului si copilului Hilda Morales a declarat pentru jurnalisti ca va cere inchiderea institutiei.

"Vom cere inchiderea imediata a centrului si identificarea responsabilitatilor administrative si penale ale conducerii, pentru ca a esuat in mandatul ei", a declarat ea.

Caminul, aflat in subordinea Secretariatului pentru asistenta sociala al presedintiei guatemaleze, a fost afectat deja de o serie de scandaluri, in urma unor denunturi cu privire la rele tratamente si numeroase fugi. Morales a declarat ca a solicitat, anul trecut, masuri de precautie la Comisia Interamericana pentru Drepturile Omului, in vederea protejarii mai multor adolescenti care au denuntat abuzuri sexuale.

"Atunci cand vorbim despre sistemul de protectia a copiilor, ultimul recurs trebuie sa fie plasarea in institutii. Trebuie sa veghem ca acesti copii sa se afle in familia lor, familia largita sau o familie de substitutie, pentru a garanta dezvoltarea personalitatii lor si o protectie mai buna", a subliniat ea.

Fondul ONU pentru Copii (UNICEF) a deplans drama. "Unicef condamna tragedia din caminul Virgen de la Asuncion. Acesti copii si adolescenti trebuie sa fie protejati", a declarat organizatia intr-un mesaj postat pe Twitter. Insarcinatul cu copii pe langa procurorul general al natiunii (PGN) Harold Flores a criticat, la randul lui, caminul, pe postul de radio Emisoras Unidas.

El a declarat ca mai multe plangeri au fost depuse, incepand din 2016, in urma fugii unor adolescenti care au acuzat ca au fost violati. El a anuntat deschiderea unei anchete in vederea stabilirii responsabilitatilor in legatura cu acest incendiu.