Incendiu devastator la un circ din Bucuresti. Doi tigri siberieni au murit in flacari, dar si caini, pisici si porci vietnamezi - VIDEO

In jurul orei cinci dimineata, un angajat al circului a alertat pompierii.

"Am vazut fumul, am alertat...”

In primele faze ale interventiei s-a crezut ca unele animale periculoase ar fi fugit din incapere.

"Am venit sa vad despre ce e vorba...”

Pana la urma s-a dovedit ca tigrii siberieni au murit in boxe.

“Doi tigri siberieni nu au reusit sa supravietuiasca...”

In total, in cladire se aflau 30 de animale. Pompierii au avut nevoie de cinci ore pentru a stinge focul.

"Am incercat sa tranchilizam animalele sa le scoatem, dar am renuntat pentru ca am reusit sa izolam incendiul...”

Printre animalele salvate se numara camile, cai, ponei si capre. Pe langa cei doi tigri, au murit si caini, pisici si porci vietnamezi. Pompierii vor stabili de la ce a izbucnit incendiul, preliminar se crede ca de la un scurtcircuit.