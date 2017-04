Incendiu in apropiere de turnul Burj Khalifa, din Dubai, cea mai inalta cladire din lume - VIDEO

Un elicopter si servicii de interventie in situatii de urgenta au fost trimise la fata locului, pentru a stinge incendiul izbucnit la ora locala 6.30 (8.30 ora Romaniei).

Focul a cuprins un santier de constructii, iar zona a fost inchisa de pompieri. O coloana de fum gros s-a ridicat deasupra orasului, arata imagini publicate pe retelele de socializare.

Nimeni nu a fost ranit, dar mai multe ambulante au fost trimise oricum la fata locului. Incendiul este sub control, iar pompierii incearca sa il stinga. Deocamdata nu este clara cauza incendiului si nici amploarea pagubelor.

