Incendiu in Balotesti, Romania: halele ard de peste 12 ore, iar flacarile s-au extins pe 10.000 mp. Garda de Mediu: Fumul nu e toxic - FOTO

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov, Daniel Vasile, in continuare, in mai multe zone, ard stive cu diverse materiale.

Reprezentantul ISU a precizat ca pe tot parcursul noptii pompierii au actionat pentru stingerea focului atat de la inaltime cu autoscara, cat si cu linie de furtun.

"Se vad in continuare mai multe zone in care ard stive cu diferite materiale. In unele situatii ard elementele prabusite care compuneau structura cladirii, ceea ce face ca apa sa ajung greu la partea inferioara. Alte posibilitati de apropiere de aceste zone nu exista", a declarat Daniel Vasile.

Suprafata afectata de incendiu depaseste 10.000 de metri patrati.

O mare de fum a invadat marti seara localitatea Balotesti, din Ilfov, din cauza incendiului devastator care a distrus mai bine 10.000 de metri patrati de hale.

Pompierii luptau sa stinga flacarile, miercuri dimineata, insa Secretarul de Stat Raed Arafat a dat asigurari ca focul a fost localizat si nu exista pericolul extinderii. Marti seara, din cauza norului gros de fum, s-a pus chiar problema evacuarii unor localnici, insa reprezentatii Garzii de Mediu au declarat ca acesta nu este toxic.

Chiar si asa, o mie de oameni au fost evacuati dintr-un centru SPA din apropiere.

Usor, intreaga localitate Balotesti, din judetul Ilfov, s-a umplut marti seara de un fum gros si inecacios. Coloana cenusie a putut fi vazuta de la multi kilometri departare.

De la o fabrica de mobila, flacarile inalte de peste zece metri s-au extins si la un depozit de mase plastice. Din informatiile pompierilor, o singura persoana se afla in interior in momentul izbucnirii incendiului, dar a fost scoasa la timp de militari.

Daniel Vasile, purtator de cuvant ISU: "Suprafata de 7.000 de metri sau poate chiar mai mult. Halele sunt aproape distruse, atat plafonul cat si peretii."

Din cauza schimbarii directiei vantului, la un moment dat, fumul gros a inceput sa se disperseze printre casele localnicilor. Autoritatile si-au pus atunci problema evacuarii oamenilor.

Emil Grigore, Garda de Mediu: "Din ce am vorbit cu colegii de la ISU, nu sunt probleme. Vorbim de lemn, vorbim de materiale care se folosesc la producerea saltelelor, deci nu substante periculoase."

Daniel Vasile, ISU: "Nu a fost nevoie de evacuarea locuitorilor."

Cu toate acestea, o mie de persoane au fost evacuate de la un centrul SPA din apropiere.

"Ne-au spus sa parasim centrul SPA in 15 minute, toata lumea s-a aglomerat spre iesire, se facuse o coada mare, nu mai era aer" - spune o femeie.

La patru ore de la izbucnirea focului, militarii au reusit sa localizeze incendiul.

Pompierii au dat asigurari ca nu exista pericol de extindere. Din 16 autospeciale, cate au fost prezente aici, la orele serii au ramas doar 8, insa pompierii raman precauti, fiindca din interiorul halelor s-au auzit mai multe explozii succesive, iar viata lor ar fi putut fi pusa in pericol, astfel ca nu pot interveni direct, ci din lateral.

Daniel Vasile, ISU: "Va pot spune sigur ca aceasta interventie va fi de ordinul orelor bune, chiar a zilelelor."

Intre timp, autoritatile trebuie sa afle daca depozitele aveau toate autorizatiile la zi.

Emil Grigore, Garda de Mediu: "Cred ca a fost amendata, dar nu pentru probleme de incendiu. Ultimul control a fost in ianuarie."

Traficul pe Aeroportul Henri Coanda nu a fost afectat.