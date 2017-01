INCENDIU IN CLUBUL BAMBOO din Romania. PLAN ROSU de interventie: cladirea s-a prabusit. Autoritatile cauta eventuale victime - VIDEO

SUMARUL EVENIMENTELOR:

♦Un incendiu de proportii a distrus azi-noapte clubul Bamboo din nordul Bucuresti

♦38 de oameni au ajuns la spitale. O victima este in stare grava

♦Imagini transmise live pe Facebook din Bamboo cu o ora inainte de incendiu. Un martor sustine ca in club s-a fumat

♦Autoritatile au activat planul rosu si au trimis la fata locului nu mai putin de 77 de echipaje de pompieri, salvatori de la ambulanta si de la SMURD.

♦Raed Arafat: "Incendiul a fost stins in totalitate"

UPDATE 08:30 Raed Arafat a declarat ca incendiul de la clubul Bamboo nu se mai desfasoara, dar ca mai exista cateva puncte care mocnesc, asupra carora pompierii intervin in continuare.

"La acest moment, echipele de pompieri se reduc de la 26 la 14 masini, care vor ramane si vor continua actiunea, aici, care s-ar putea sa dureze cateva ore, pana este totul evaluat. Incendiul nu se mai desfasoara. Mai sunt cateva puncte care mocnesc si pe care pompierii le sting", a afirmat seful DSU.

El a adaugat ca la locul incendiului vor ramane trei echipaje de prim ajutor si o masina de terapie intensiva, "mai mult in sprijinul pompierilor care se afla la interventie"

UPDATE 07.54 ISU informeaza ca 38 de persoane au ajuns la spital in urma incendiului de la clubul Bamboo, dintre care 21 de victime transportate de SMURD si SABIF, iar 17 cu mijloace proprii.

UPDATE 07.15 Raed Arafat la Stirile ProTV:

"Ultima informatie in aceasta situatie, care ramane dinamica, este de 35 de persoane care au ajuns la spitale. Din cele 35 de persoane, una singura este in stare grava, intubata, ventilata, in urma unei intoxicatii cu fum si monoxid de carbon, care se afla la Floreasca.

Sunt 2 persoane sau 3 cu leziuni traumatice, dintre care una dintre ele la spitalul Sf. Pantelimon cu fractura de coloana, dar care nu este grava, pentru ca a sarit de undeva.

Celelalte persoane sunt cu forme usoare de intoxicatii.

Incendiul este sub control, in curs de lichidare. Cladirea s-a prabusit, mai sunt cateva focare dar care pompierii le lichideaza. Am ramas cu un dispozitiv medical minimal. Pompierii au ramas cu aproximativ 20 de masini de interventii, sa vedem daca nu cumva au ramas persoane prinse acolo.

Despre cauze vom vorbi mai tarziu, acum nu putem specula."

UPDATE 07:00 Purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti-Ilfov, Daniel Vasile, a declarat sambata ca aproximativ 40 de persoane au ajuns la spitale in urma incendiului de la clubul Bamboo din Capitala. Potrivit acestuia, toate celelalte victime acuza expunere la fum, intoxicare cu monoxid de carbon si stare de hipotermie in cazul unora. Reprezentantul ISU a adaugat ca multe dintre victime au fost consultate si ulterior au parasit spitalul. O singura persoana se afla in stare grava

UPDATE 6:40 Purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti-Ilfov, Daniel Vasile, a declarat sambata ca exista posibilitatea ca unele persoane sa nu se fi putut evacuat din interior. "Este foarte complicat ceea ce urmeaza sa va spun dar exista o posibilitate ca unele persoane sa nu se fi putut evacuat din interior desi primele echipaje de la detasamentul Baneasa care au ajuns la fata locului au procedat la verificarea interioara a spatiilor", a precizat reprezentantul ISU Bucuresti.

UPDATE 6:30 Cu o ora inainte de izbucnirea incendiului, pe pagina de facebook a clubului au fost postate imagini video cu petrecerea din club.

UPDATE 6:26 Potrivit unui nou bilant, 27 de persoane au fost ranite, fiind transportate la mai spitalele Floreasca, Universitar, Pantelimon, Colentina si Elias. Sapte persoane au ramas in continuare internate. O singura persoana este in stare grava, intubata, ventilata mecanic si prezinta arsuri la nivelul cailor respiratorii.

Multi dintre cei care au acum nevoie de ingrijiri s-au intoxicat cu fum ori sufera de hipotermie dupa ce - in incercarea de a se salva din calea flacarilor - au sarit in lacul din apropiere.

Dealtfel, in zona au ajuns si echipaje de la scafandri, care au verificat daca mai exista si alte persoane in apa.

UPDATE 6:25 Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a declarat ca la aceasta ora nu se mai afla la fata locului persoane ranite in urma incendiului de la Clubul Bamboo. "Nu mai sunt persoane ranite la fata locului. (...) Ultima a fost dusa acum in fata mea, a fost cu hipotermie si usoara intoxicatie de fum. (...) O singura persoana este grav intoxicata cu fum si monoxid de carbon", a spus seful DSU, la Digi 24.

UPDATE 6:20 Purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti-Ilfov, Daniel Vasile, a declarat ca singura persoana ranita foarte grav in urma incendiului de la Clubul Bamboo a fost dusa la Spitalul Colentina, fiind intubata si ventilata mecanic pentru ca prezinta arsuri la nivelul cailor respiratorii.

"In acest moment, sunt 22 de persoane care au fost transportate la spitalele din Bucuresti. Din acestea, 20 au ramas in continuare internate. Vorbim de spitalele Floreasca, Universitar, Pantelimon si Colentina, pana in acest moment. Exista un singur caz foarte grav la Spitalul Colentina, o persoana care este intubata, ventilata mecanic, prezinta arsuri la nivelul cailor respiratorii. Toate celelalte acuza doar expunere la fum, posibil stare de intoxicare si posibil stare de hipotermie, deci viata acestora in acest moment nu este pusa in pericol. Exista informatii in acest moment pe care le verificam potrivit carora mai sunt si alte persoane care s-au prezentat cu alte mijloace, mijloace proprii, catre unitatile spitalicesti", a precizat reprezentantul ISU Bucuresti, intr-o declaratie pentru presa facuta de la fata locului in jurul orei 5,30.

El a precizat ca nu exista informatii exacte privind numarul persoanelor care se aflau in club la momentul izbucnirii incendiului, iar primele echipaje de pompieri ajunse la fata locului au putut face si o verificare in interiorul clubului, inainte ca incendiul sa se generalizeze.

"In momentul in care am ajuns, era in curs procedura de evacuare a persoanelor din club, evident ca mai erau cateva. Asta ne-au spus primele echipaje care au ajuns, au procedat la verificarea interioara atat cat s-a putut pentru ca era deja o stare de ardere generalizata in unele portiuni de cladire", a subliniat Daniel Vasile. In ceea ce priveste manifestarea incendiului, suprafata totala afectata este de aproximativ 2500-3000 de metri patrati, iar pompierii lucreaza in continuare pentru lichidarea acestuia.

UPDATE 6:12 Echipajele SMURD si SABIF au transportatat la spitalele din Capitala un numar de 20 de persoane. Alte 12 persoane s-au deplasat cu mijloace proprii.

UPDATE 6:10 Un martor ocular a declarat pentru digi24.ro ca s-a fumat in club. "S-a fumat palmat", desi ospatarii atrageau atentia clientilor sa n-o mai faca.

UPDATE 6:03 ISU Bucuresti a postat pe facebook un nou bilant al interventiei de la Clubul Bamboo: Victime internate la spitale:

"13 Floreasca (unul intubat) 5 Universitar 2 Pantelimon 2 Colentina (au parasit spitalul)

Se intervine cu 30 autospeciale stingere, 2 autoscari, 4 descarcerari, 20 ambulante Smurd, 4 ambulante Smurd cu medic, 4 autospeciale pentru transport victime multiple, 2 Spitale Mobile, 1 CBRN, Scafandrii, Detasamentul Special de Salvatori.

Arderea se manifesta pe o suprafata de aprox. 2500-3000mp."

UPDATE 6:00 Martorii spun ca initial au simtit un miros puternic de fum, iar in momentul in care s-a oprit muzica si-au dat seama ca este ceva in neregula. Apoi au dat navala spre iesire. "Am simtit miros de fum si am plecat imediat ca eram la iesire", spune un martor.

UPDATE 5:50 Incendiul izbucnit la Clubul Bamboo se manifesta pe o suprafata de circa 2500-3.000 de metri patrati, iar un numar de 22 de persoane au fost duse la spital pentru ingrijiri medicale, informeaza ISU Bucuresti, pe pagina sa de socializare. Potrivit sursei citate, doua victime au fost transportate la spitalul Sf Pantelimon, 13 la Floreasca, unul fiind intubat, 5 la Spitalul Universitar si doua la Colentina, care au parasit spitalul. ISU precizeaza ca informatia transmisa anterior privind transportarea unor persoane pentru ingrijiri la spitalul Sf. Ioan nu a fost corecta. In acest moment, intervin la locul incendiului peste 20 de autospeciale de stingere, 27 de echipaje medicale SMURD, 4 autospeciale pentru victime multiple, masini de descarcerare si 26 de ambulante de la Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov. La fata locului a fost creat un spital mobil.

UPDATE 5:35 Pompierii scafandri au verificat zona adiacenta clubului Bamboo pe lac si nu au fost gasite persoane, a anuntat ISU Bucuresti. Sursa citata a mai precizat pompierii intervin pentru limitarea propagarii incendiului catre vecinatati si sa il localizeze catre strada Tuzla.

UPDATE 5:25 Pompierii au declarat ca 10 victime au fost transportate la Spitalul Floreasca si doua la Spitalul Sf. Ioan. Aceleasi surse spun ca victimele au leziuni legate de expunerea la fum si posibila stare de hipotermie. Cel putin o persoana este in stare grava, intubata.

UPDATE 5:15 Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a declarat sambata dimineata pentru AGERPRES ca pana la acest moment nu are informatii de morti pana la acest moment in incendiul de la Clubul Bamboo. El a spus ca niciuna din cele 12 persoane ingrijite de echipajele de interventie nu se afla in stare foarte grava.

"Avem 12 persoane, in acest moment nimeni nu este in stare grava. Sunt echipe suficiente deplasate la fata locului. Inca focul nu este stins. Avem echipe de cautare-salvare pe apa pentru ca avem informatii ca unii s-ar fi aruncat in apa rece. Avem echipe de la pompieri care cauta acum", a spus seful DSU.

De asemenea, sursa citata a mai precizat ca ministrul de Interne, Carmen Dan, ministrul Sanatatii, Florian Bodog, se afla la sediul MAI, la centrul de coordonare. "La fata locului ma aflu eu si medicul Oprita si comandanti de la pompieri, pentru a coordona la fata locului. Nu am informatii de morti la acest moment", a mai spus Raed Arafat.

UPDATE 5:00 Pompierii din turele libere au fost chemati la serviciu pentru a interveni la incendiul de la Clubul Bamboo din Capitala, anunta, sambata dimineata, Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov.

La fata locului actioneaza, potrivit sursei citate, peste 20 autospeciale de stingere, 27 echipaje SMURD, 4 autospeciale pentru victime multiple, un Spital Mobil si Descarcerare Grea.

UPDATE 4:50 Noua persoane sunt sub ingrijire SMURD in urma incendiului de la clubul Bamboo din Capitala si a fost constituit un punct de triaj al victimelor, anunta ISU Bucuresti. De asemenea, potrivit sursei citate, exista posibilitatea de existenta a altor persoane surprinse in interior. Interventia la fata locului este ingreunata de riscul iminent de prabusire in totalitate a cladirii.

Incendiu in Club Bamboo. #BreakingNews #bucharest pic.twitter.com/p33P1i5hsZ

— Andi Moisescu (@andimoisescu) January 21, 2017

UPDATE 4:45 Surse din ISU spun ca 9 persoane sunt ranite si primesc ingrijiri la fata locului.

UPDATE 4:40 Clubul Bamboo a ars in totalitate, iar cladirea este prabusita in cea mai mare proportie, anunta ISU. Potrivit sursei citate, sunt posibile victime surprinse in interior.

Pompierii au activat Planul Rosu de interventie. Potrivit sursei citate, arderea este generalizata.