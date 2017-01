Incendiu in clubul Bamboo din Romania. Viceprimar sector 2: "NU avea autorizatie de functionare, urma sa fie amendat". Ce spun avocatii

El a precizat insa ca planul de actiune la incendiu al clubului era avizat de ISU.

”Clubul nu avea autorizatie de functionare si autorizatie de constructie receptionata. Acesta este si motivul pentru care nu avea autorizatie de functionare”, a spus viceprimarul, intr-o interventie la Digi 24, potrivit News.ro.

El a spus ca nu stia aceste lucruri, dar ca s-a interesat sambata dimineata. Popescu a precizat ca acest club a fost amendat din acest motiv anul trecut, urma sa fie din nou amendat in aceasta luna si urma sa ti fie suspendata si activitatea.

Viceprimarul a subliniat insa ca ISU a avizat planul de actiune in caz de incendiu al clubului Bamboo. El a spus ca acest club avea documentatia pentru functionare, dar era incompleta.

”Avea documentatia depusa la noi, dar nu era completa. In luna ianuarie ar fi fost amendati, nu au ajuns la ei cei de la control”, a explicat Dan Cristian Popescu.

In opinia sa, ”clubul a functionat cumva si cu bunavointa autoritatilor din trecut”.

”Nu cred ca au avut vreodata toate actele in regula”, a mai spus el.

Insa avocatii administratorilor clubului Bamboo sustin ca acesta avea toate documentele necesare functionarii, conform normelor legale, ca au fost respectate toate reglementarile privind caile de acces si de evacuare si ca toate dotarile in caz de incendiu au fost functionale, dupa cum demonstreaza si numarul mic de persoane care au necesitat ingrijiri medicale si faptul ca acestea nu au suferit rani grave.

”Vrem sa multumim echipelor de interventie. (...) Au fost limitate la maximum pagubele materiale”, au spus avocatii, care au venit la clubul Bamboo, care a fost mistuit de incendiu.

”Acest club a respectat toate obligatiile legale in ce priveste caile de acces si de evacuare. Toate dotarile privind evacuarea au fost functionale”, au sustinut acestia.

Avocatii sustin ca exista toate documentele necesare functionarii clubului conform normelor legale in vigoare si ca toate lucrarile facute in club sunt realizate potrivit reglementarilor legale.

Iata declaratiile unui avocat al managerilor clubului, Dumitru Badragan, sambata, ora 07.45:

Avocat Dumitru Badragan: Vreau sa multumesc echipelor de interventie, celor care azi au dat dovada de o exercitare prompta a activitatii, astfel incat la ora actuala nu avem victime care sa se afle intr-o stare grava. De asemenea, au fost limitate la maximum pagubele materiale.

Pana la acest moment nu au fost date declaratii, vom face deplasarea la politie, vom face declaratiile necesare, administratorii companiei vor fi prezenti si vor face toate declaratiile necesare.

Reporter: Este adevarat ca aseara a fost inaugurat un sistem nou de luminia

Avocat Dumitru Badragan: Nu. Sunt lucrari care s-au efectuat anul trecut, a fost o redeschidere a clubului in cursul anului trecut, lucrari efectuate cu firme specializate. Nu exista astfel de lucrari in ultima perioada, daca bine am inteles intrebarea dumneavoastra, zilele acestea, sunt simple speculatii.

Din fericire, acest club a respectat toate obligatiile legale in ceea ce priveste caile de acces si de evacuare, astfel incat pana la momentul in care au ajuns pompierii, clientii erau evacuati din incinta clubului, au fost respectate planul de evacuare si de asemenea toate dotarile privind evacuarea au fost functionale. Nu avem situatii, ca in alte cazuri nefericite, in care persoane sa nu fi putut parasi clubul.

Existau hidrofoare, existau extinctoare, toate au functionat, de altfel.

Reporter: Spuneti-ne daca exista aviz, dar si autorizatie pentru securitatea la incendiu. Cele doua hartii, documente.

Avocat Dumitru Badragan: Toate documentele vi le vor prezenta cei de la pompieri. Sunt documente in ceea ce priveste autorizarea, pe care orice club le are, altfel nu poate functiona. Nu exista suspiciuni in ceea ce priveste lipsa vreunui document. Vor fi prezentate catre mass-media toate documentele necesare, astfel incat sa puteti observa ca o societate si un club la nivelul acestui club detinea intr-adevar toate documentele necesare.

Reporter: Ne puteti spune cate persoane erau in cluba

Avocat Dumitru Badragan: Vom formula o declaratie de presa in care vom raspunde la toate intrebarile. In acest moment nu putem da toate informatiile.