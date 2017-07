Incendiu la o centrala nucleara, aproape de centrul orasului Sankt Petersburg. De la ce a pornit focul

Incendiul a fost stins inainte ca cineva sa fie ranit, a anuntat Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, relateaza The Associated Press. Constructia centralei plutitoare, care urmeaza sa fie trimisa in Orientul Exterm rus, a provocat ingrijorare in randul aparatorilor mediului, informeaza news.ro.

Rashid Alimov de la filiala rusa a Greenpeace: "Acest incendiu arata ca planul de a pune combustibil nuclear in reactoarele centralei sunt iresponsabile."

Santierul naval se afla la aproximativ doi kilometri in aval de unele dintre cele mai renumite situri turistice de la Sankt Petersburg precum Muzeul Ermitaj.

Cauza incendiului a fost un scurtcircuit la un acumulator, a precizat ministerul.