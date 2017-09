Incendiu la o fabrica chimica din Texas. Muncitorii care se aflau in uzina au fost scosi din cladire - VIDEO

Muncitorii care se aflau in uzina au fost scosi din cladire. Totodata, autoritatile au orodonat evacuarea tuturor oamenilor, care locuiesc pe o raza de 2 kilometri. Acum cateva zile, directorul fabricii a avertizat ca o asemenea situatie poate sa aiba loc.

Acesta a explicat ca peroxizii organizi, care sunt produsi aici, pot arde in cazul in care nu sunt transportati in anumite conditi.