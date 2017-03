Incendiu masiv la cel mai mare depozit de munitie din Ucraina: explozii si mii de oameni evacuati. Kievul acuza un sabotaj - VIDEO

Autoritatile au evocat un act de sabotaj. Pe retelele de socializare au fost descrise scene haotice si blocaje in trafic in timpul evacuarii aproape in intregime a localitatii. Balakleia se afla la 100 de km de linia unde fortele de la Kiev se lupta inca cu separatistii din Donbas.

Clipuri publicate online de locuitori din zona arata un incendiu de proportii si ceea ce pare a fi o racheta zburand intr-o directie aleatorie, inainte de a cadea pe pamant, in timp ce pe fundal se aud explozii.

Majoritatea populatiei din Balakleia a fost evacuata, a confirmat Departamentul pentru Aparare Civila a administratiei locale pentru RIA Novosti.

“Primul val de evacuari s-a incheiat, majoritatea populatiei a fost evacuata cu autobuze. Acum autobuzele se intorc pentru a evacua restul. Specialistii merg din casa in casa pentru a verifica cine ramane”, a anuntat administratia.

Nu exista informatii privind victime O zona de securitate a fost stabilita pe raza de sapte kilometri in jurul depozitului, a declarat un procuror militar ucrainean citat de RIA Novosti.

Anatoli Matios, procurorul militar sef al tarii, a scris pe Facebook ca, potrivit datelor preliminare, incendiul a fost provocat de un act de sabotaj la ora locala si a Romaniei 3. Flacarile au distrus puncte de depozitare a rachetelor si artileriei.

Autoritatile au demarat o ancheta, iar serviciile de paza la frontiera au intensificat controalele in sud-estul tarii, in urma incidentului.