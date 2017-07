Incendiu puternic la un festival de muzica din Barcelona. 22.000 de persoane, evacuate dupa ce scena a luat foc. VIDEO

Intr-un mesaj pe Twitter, directorul Protectiei civile din Catalunia afirma ca, deocamdata, nu exista informatii ca ar fi si raniti.

In imaginile postate pe retelele de socalizare se vede cum spectatorii de la festivalul "Tomorrowland Unite Spain" se indeparteaza, lasand in urma flacari si un nor de fum gros.

Scena parca a explodat, a spus un martor. Un altul sustine ca a vazut flama la un ornament cu instalatie electrica, in partea dreapta a scenei. In nici trei minute focul a cuprins intreaga structura.