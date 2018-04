Incendiu urias in capitala Azerbaidjanului. Una dintre cele mai inalte cladiri din oras, care apartine presedintelui american, a fost cuprinsa de flacari - VIDEO

Un nor gros de fum putea fi vazut astazi in centrul orasului Baku. Incendiul a izbucnit in aceasta dupa amiaza, la etajul 20 al cladirii, iar focul s-a raspandit cu repeziciune spre etajele inferioare, cuprinzand 7 dintre ele.

Nu este clar de ce se afla in cladire persoana care a fost transportata la spital cu o intoxicatie grava, in conditiile in care edificiul nu a fost inca dat in exploatare. Constructia cladirii, care ii apartine lui Donald Trump, a fost oprita in 2016 din cauza unui scandal de coruptie.

Cauzele izbucnirii flacarilor sunt necunoscute deocamdata. Acesta nu este primul caz in care un zgarie nori, construit de Trump este cuprins de flacari.

La inceputul acestei luni, in cladirea presedintelui american de la New York a izbucnit un incendiu, in urma caruia o persoana a murit, iar 4 pompieri au avut nevoie de ingrijiri medicale.

Edificiul imens din cartierul Manhattan a mai ars o data la inceputul anului din cauza unui scurt circuit. Din fericire, atunci nimeni nu a avut de suferit.