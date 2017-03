Incendiu urias pe o autostrada din sudul Statelor Unite. O bucata din sosea s-a prabusit - VIDEO

Incendiul a afectat o sectiune a autostrazii care in cele din urma s-a prabusit, in ciuda eforturilor pompierilor. Nu exista momentan nicio explicatie pentru acest dezastru, dar FBI afirma ca nu exista dovezi ca ar fi un act terorist. Martorii oculari spun ca fumul produs de incendiu avea un puternic miros de carburant ars.

Nimeni nu si-a pierdut viata, insa traficul in zona metropolei Atlanta este grav afectat, deoarece zilnic pe portiunea respectiva de sosea treceau circa un sfert de milion de masini. Reparatiile ar putea dura cateva saptamani sau chiar luni, potrivit CNN.

Pompierii spun ca flacarile s-au ridicat si la 12 metri, distrugand si liniile de tensiune, ceea ce a facut interventia si mai dificila. In cele din urma, in jurul orei locale 19:00, o bucata din autostrada suspendata s-a prabusit, pompierii avand doar cateva secunde la dispozitie pentru a isi salva vietile. Operatiunile de stingere a incendiului au continuat in noaptea de joi spre vineri.