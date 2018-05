Incendiu violent in orasul rus Krasnoyarsk. Palatul sporturilor, cuprins de flacari. Peste 50 de pompieri au luptat cu focul - VIDEO

“Ce mai este si asta?”

Norul urias de fum putea fi observat in aceasta dimineata, practic din toate colturile orasului. Potrivit presei ruse, flacarile au izbucnit in jurul orei 5 dimineata. Imediat la fata locului au venit pompierii, care au stabilit ca arde o suprafata de 250 de metri patrati. Traficul in zona a fost sistat, iar cei 59 de salvatori au localizat incendiul dupa trei ore de munca.

Aleksey BOGDANOV, SEF ADJUNCT SERVICIUL SITUATII EXCEPTIONALE, KRASNOYARSK: “Incendiul de nivelul al treilea, un nivel destul de ridicat, a fost localizat. Fumul a fost foarte dens de la etajul 1 pana la etajul 4, absolut toata portiunea arenei. In orce caz credem ca este vorba despre un scurt circuit, dar nu putem afirma asta cu certitudine.”

Presa rusa scrie ca palatul sporturilor din oras se afla in proces de renovare si urma sa fie dat in exploatare pana la sfarsitul acestui an. In interior este amenajat si un patinoar, unde in inrna urma sa aiba loc o competitie nationala de curling. Nu este clar cand va fi redeschis palatul, tinand cont ca autoritatilor locale li s-a mai adaugat de lucru.