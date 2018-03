Incendiul din mall-ul din Kemerovo, unde 64 de oameni au murit, ar fi fost provocat intentionat. Noi imagini, facute publice. Ce au surprins camerele de supraveghere. Patru persoane, retinute - VIDEO

Nadejda SUDINOK, ADMINISTRATOR MALL: “Tot ce se cerea de la mine, ca de la administrator, eu am facut. Mai spun inca o data - usile de la cinematograf nu se incuiau la noi niciodata. Nu stiam ca sunt admise asemenea incalcari ale normelor antiincendiu la centrul nostru comercial.”

Mai mult, femeia spune ca la 14 februarie a avut loc un exercitiu in caz de incendiu si ca alarma ar fi functionat perfect. Astfel, ea considera ca cineva a provocat intentionat incendiul. Aceasta versiune este discutata pe larg si de internauti care au analizat cu atentie imaginile de pe camerele de supraveghere.

“Il vedeti pe acest tanar. El se apropie de tobogan, scoate ceva din geanta, mai sta un pic si pleaca. Si iata in cateva minute anume in acel loc izbucnesc flacarile. Vedeti, exact acolo a pornit incendiul si oamenii au inceput sa fuga.”

Politistii nu au confirmat deocamdata aceasta versiune. Intre timp, rusii acuza un cetatean ucrainean ca ar fi raspandit o stire falsa pe internet, potrivit careia victime ar fi, de fapt, peste 300 si nu 64 cum s-a anuntat oficial. Evghenii Volnov ar fi sunat la morgile din oras, dandu-se drept un pompier, unde anunta ca vor fi adusi sute de morti. Discuta telefonica a fost postata pe youtube, panicand localnicii.

“ Aveti locuri la morga? Cate locuri aveti? -Avem multe locuri libere.-Noi avem peste 300 de cadavre.-Mai mult de 300?-Da, vor incapea?

Comitetul de ancheta s-a autosesizat si a declarat ca il va pedepsi pe barbat. Astazi la Kemerovo au fost petrecute pe ultimul drum cateva dintre persoanele care au decedat in urma incendiului. A fost inmormantata o profesoara care s-a stins in timp ce incerca sa salveze copiii cu care a venit intr-o excurise la mall, dar si cativa micuti.

Autoritatile spun ca au recuperat toate cele 64 de cadvre. Identitatea a 21 de victime a fost confirmata. La Moscova, Sankt-Petersburg si in cele mai mari orase din Rusia, oamenii s-au adunat aseara cu sutele si au tinut un minut de reculegere in memoria celor decedati. Oamenii au adus flori, au aprins lumanari si au lansat spre cer baloane.

In Belarus, drapelele au fost cobarate in berna in semn de solidaritate cu Rusia. Aproape 200 de milioane de ruble au fost adunate pe conturile deschise pentru familiile care si-au pierdut apropiatii in incendiu. In presa rusa au aparut informatii precum ca multi dintre vizitatori au mers la mall in acea zi cu niste cupoane de reduceri, impartite de autoritati in ziua alegerilor celor care au iesit la vot.

Tragedia de la Kemerovo s-a produs duminica trecuta. Au fost descoperite un sir de nereguli care au provocat tragedia. Usi de urgenta incuiate, extinctoare nefunctionale si alarma de incendiu oprita - toate acestea au facut ca 64 de oameni, majoritatea copii, sa moara cu zile.