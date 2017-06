Incepe exodul dupa Brexit: peste 1 milion de straini, printre care si moldoveni cu pasapoarte romanesti, pleaca din Marea Britanie. Ce le promite Theresa May ca sa ramana

Potrivit unui raport Deloitte, mai mult de o treime dintre muncitorii straini din Marea Britanie se gandesc sa paraseasca Regatul pana in 2022, in timp de 26% spun ca vor sa plece chiar mai devreme, pana in 2020.

Acest lucru inseamna ca 1,2 milioane de joburi din cele 3,4 milioane ocupate de migrantii din Marea Britanie ar ramane descoperite, ceea ce ar crea un deficit de forta de munca fever, care s-ar adauga la dificilul proces de iesire din UE, pe care economia il va resimti din plin.

Primii care vor pleca vor fi lucratorii specializati si inalt calificati proveniti din tari ale UE, 47% dintre acestia declarand ca vor sa paraseasca Marea Britaie in urmatorii ani. Ceea ce i-ar convinge sa ramana ar fi un angajament ferm din partea Guvernului ca sunt bineveniti la Londra si dupa Brexit, considera o treime dintre respondent.

“Lucratorii specializati vor fi primii care vor pleca, ceea ce inseamna un deficit acut de personal specializat, care este personalul cu cea mai mare cautare pe piata muncii”, a explicat David Sproul, senior partner si director executive la Deloitte North West Europe.

Guvernul de la Londra propune ca toti cei trei milioane de cetateni UE care locuiesc in Marea Britanie sa ceara o carte de identitate pentru „statut de stabilit” in Regatul Unit, dupa Brexit. Prevederea li se aplica cetatenilor europeni ajunsi in Regatul Unit inainte de o data stabilita ulterior. Cei care ajung dupa aceasta data, vor avea dreptul sa ramana in tara timp de cinci ani, dupa care vor putea cere drept de rezidenta, dar vor fi supusi unui regim diferit al imigratiei.

Cand a anuntat oferta, Theresa May a spus in Camera Comunelor ca cetatenii UE care obtin cartea de identitate vor avea aceleasi drepturi ca cetatenii britanici in ceea ce priveste aducerea membrilor familiei in tara.

Statutul le va oferi dreptul de a locui in Marea Britanie, de a desfasura orice activitate legala, de a accesa fonduri publice si de a cere cetatenie britanica. Oferta facuta de Londra include si garantii privind pensiile, inclusiv privindu-le pe cele pe care le va plati cetatenilor britanici din strainatate, precum si dreptul ca cetateni UE sa aiba in continuare beneficii de securitate sociala, pentru alocatii pentru copii platite in alte state UE.

Exista, insa, si chestiuni precum asigurarile sociale sau calificarile profesionale care sunt incluse in categoria de negociere „tentativa de asigurare a continuitatii”, fara ca Londra sa ofere garantii multilaterale.

“Incertitudinea s-a instalat deja in urma cu un an, dupa votul pentru Brexit, iar in astfel de momente de incertutudine, primii care isi pun CV-urile in ordine si vor sa plece sunt specilistii si lucratorii calificati. Nu te poti astepta ca cei mai buni si cei mai destepti dintre ei sa mai astepte inca doi ani in incertitudine”, a explicat Angus Knowles-Cutler, senior partner la Deloitte in Londra.

Studiul citat mai releva faptul ca aproape o jumatate dintre muncitorii migranti observa o inrautatire a situatiei din Marea Britanie, dupa Brexit, Regatul nemaifiind unul atractiv in special pentru lucratorii inalt-calficati.