Inchiderea Jocurilor Olimpice de iarna a fost la fel de spectaculoasa ca si deschiderea. Sud-coreenii au pregatit un show impresionant, cu discursuri emotionante, dansuri memorabile si focuri de artificii - VIDEO

PyeongChang a tras astazi cortina peste Jocurile Olimpice de iarna si a facut-o intr-un mod spectaculos. In debutul ceremoniei de inchidere 102 patinatori au ilustrat sporturile care au facut parte din programul turneului, iar apoi au format cercurile Olimpice. Momentul a fost urmat de un superb foc de artificii.

Pentru ceremonia de inchidere a fost pregatit si un impresionant spectacol de sunete si lumini. Spectatorii au fost incantati de muzica si dansurile traditionale coreene. Atmosfera a fost incinsa de vedeta sud-coreeana CL si trupa EXO.

Lasand in urma 17 zile de competitii, sportivii au defilat pe stadion, sub privirile presedintelui sud-coreean si a presedintelui Comitetului International Olimpic. In tribuna oficiala s-a aflat si Ivanka Trump, fiica presedintelui american.

Dupa intonarea imnului olimpic, flacara de la Stadion a fost stinsa de “fulgi de zapada” porniti din centrul arenei. Oamenii care au asistat la ceremonie au ramas surprinsi de spectacolul oferit de tara gazda.

”E minunat, absolut minunat! Totul este bine organizat. E fantastic.”

Olimpiada de iarna din Coreea de Sud a fost cea mai mare din istorie dupa numarul de participanti, aproape trei mii din 92 de tari, scrie presa straina. La editia din acest an s-au castigat 102 medalii. Norvegia a ocupat primul loc in clasament. Scandinavii au stabilit un record absolut – un total de 39 de medalii la o editie a turneului.

Dintre acestea, 14 sunt de aur. Pe locul doi s-a clasat Germania, cu 31 de medalii in total, iar pe trei Canada cu 29 de medalii. Statele Unite ale Americii au obtinut 23 de medalii, ocupand astfel pozitia a patra. Urmatoarea editie a Jocurilor Olimpice de iarna vor avea loc in anul 2022 la Beijing.