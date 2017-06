Incident aerian grav, in zona Marii Baltice. Un avion de recunoastere american risca sa fie doborat de rusi

Incidentul a avut loc luni, relateaza BBC News, insa abia acum a fost facut public. Incidentul a fost descris drept „nesigur”, din cauza „vitezei mari de apropiere si a controlului slab asupra aeronavei” din partea pilotului rus, au spus autoritatile.

Interceptarea de luni a avut loc la aproximativ 40 de kilometri distanta de enclave rusa Kaliningrad, in ape internationale. „Zburam in spatiu aerian international si nu am facut nimic care sa provoace acest comportament”, a subliniat purtatorul de cuvant al Pentagonului, capitanul Jeff David. Aeronava de recunoastere RC-135, a SUA, avea aparatura de identificare pornita, ceea ce facea aeronava vizila pentru toate avioanele din jur, a adaugat el.

Insa Ministerul rus al Apararii sustine ca avionul american s-a comportat periculos, dupa ce fusese deja interceptat si in timp ce era escortat de un aparat de lupta rus Su-27. “In cursul escortarii, echipajul RC-135 a facut o tentativa de a se apropia de avionul de lupta rus, facand o rotire provocatoare catre Su-27”, a spus un oficial din Ministerul rus al Apararii pentru agentia TASS. Aproximativ 10 minute mai tarziu, un alt avion de supraveghere a ajuns si a fost interceptat de asemenea, a precizat ministerul.

La inceputul acestei luni, Aviatia americana a desfasurat 800 de militari si bombardiere B-52 cu raza lunga de actiune in Marea Britanie, pentru a lua parte in exercitii NATO comune. In ultimele zile, exercitiul NATO „Saber Strike” a dus la o adevarata incercuire a enclavei Kaliningrad, unde isi are baza Flota rusa a Marii Baltice si unde recent au fost instalate rachete balistice Iskander, care pot transporta focoase nucleare.

Exercitiul a simulat o lupta pentru controlul Coridorului Suwalki, fasia de teren de la frontiera polono-lituaniana care face legatura enclava Kaliningrad si Belarus, tara aliata cu Rusia. Daca ar ajunge in mainile fortele Kremlinului, aceasta ar izola tarile baltice de restul statelor Aliantei.

Potrivit ministerului Apararii din Lituania, fortele NATO au interceptat doar in ultima saptamana 32 de avioane militare rusesti, printre care aparate de vanatoare Su-27 si Su-24 MR si bombardiere Su-34. Cea mai importanta operatiune a constat in interceptarea unui adevarat convoi, incluzand bombardiere supersonice cu raza lunga de actiune Tu-160, pentru escortarea carora s-au mobilizat fortele aeriene a trei state europene. Incidentele ar fi implicat si Suedia si Finlanda, ce nu fac parte din NATO.