Incident aviatic la o cursa Blue Air Bucuresti - Paris. Avionul a fost intors la Otopeni dupa o alerta de depresurizare

Aeronava s-a intors la Otopeni, iar Centrul de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile a declansat o ancheta.

In jurul orei 16.17, cand avionul era deasupra orasului Targu Mures, a aparut o avertizare de depresurizare. Pilotii au eliberat mastile de oxigen pentru pasageri si au decis sa se intoarca pe Otopeni.

Pasageri au fost imbarcati ulterior in alt avion si au zburat spre Paris.

"Aeronava companiei Blue Air, YR-BAR care a efectuat astazi, 29 decembrie 2016, zborul 0B105 pe ruta Bucuresti Otopeni – Paris Beauvais, a aterizat in conditii normale, toti pasagerii fiind in siguranta.

Pe timpul zborului a aparut semnal de crestere a altitudinii in cabina existand riscul de depresurizare, astfel, conform procedurilor, mastile de oxigen au fost coborate ca masura de siguranta a pasagerilor pana la aterizare, iar avionul a inceput procedura de aterizare pe cel mai apropiat aeroport (Otopeni).

Situatia nu a pus in pericol siguranta pasagerilor si a echipajului in niciun moment. In prezent aeronava este supusa verificarilor tehnice. Pasagerii vor fi transportati la destinatie cu o alta aeronava", a precizat Blue Air intr-un comunicat de presa.