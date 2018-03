Incident grav in Miami. Patru persoane au murit, iar alte zece au fost ranite, dupa ce un pod pietonal s-a prabusit peste o autostrada cu sase benzi - VIDEO

Totul s-a intamplat pe o autostrada aglomerata. Masinile asteptau la semafor, cand podul pietonal abia construit s-a prabusit. Cel putin opt vehicule au fost strivite sub greutatea pasarelei.

”Am vazut mai multe masini strivite sub pod. A fost teribil. Am vazut cativa oameni care si-au oprit masinile si au incercat sa ajute cumva.”

”Am iesit din masina. Am realizat ce se intampla cand am vazut faruruile din fata aprinse ale masinilor de sub pod. Atunci mi-am dat seama ca sunt multi oameni morti. E atat de trist.”

Salvatorii au sosit in cateva minute si au scos cu grija victimele din automobilele distruse. Acestia au folosit caini dresati pentru a cauta victimele prinse sub placile de beton.

”Avem un numar mare de pompieri si salvatori la fata locului. Avem toate echipamentele grele necesare, inclusiv patru macarale.”

Patru persoane au decedat, iar zece au ajuns in stare grava la spital. Bilantul insa nu este unul final. Podul pietonal fusese instalat sambata trecuta, in cadrul unui proiect in valoare de 14 milioane de dolari. Acesta inca nu era functional, urmand sa fie inaugurat anul viitor. Compania care a construit pasarela s-a declarat socata de cele intamplate. Inca nu a fost stabilita cauza prabusirii structurii de 900 de tone.