Incident grav intr-o suburbie a Parisului. Un barbat a incercat sa intre cu masina in multimea din fata unei moschei

De asemenea, nicio persoana nu a fost ranita in urma incidentului din Creteil, transmite Reuters.

Individul, de origine armeana, nu a fost nici sub influenta alcoolului si nici sub influenţa drogurilor. Potrivit surselor, el ar fi spus ca doreste sa „razbune atentatele de la Bataclan si de pe Champs Elysees, potrivit publictiei Le Parisien.

Franta se afla in stare de urgenta din 2015 si s-a confruntat cu un val de atacuri islamiste, majoritatea comise de tineri care au crescut in Franta si Belgia.

In total, peste 230 de oameni au fost ucise in atacuri teroriste care au lovit in ultimii doi ani Franta.