Incident grav, pe pista aeroportului din Los Angeles. 8 oameni au ajuns la spital. VIDEO

Autoritatile americane au anuntat duminica dimineata ca opt persoane au fost ranite, dupa ce un avion de pasageri mexican s-a ciocnit cu o autoutilitara pe pista aeroportului international din Los Angeles, transmite Reuters.

Insa, nicio persoana nu a fost ranita la bordul aeronavei Aeromexico.

Autoritatile aeroportuare au inceput o investigatie pentru a determina cauza erorii, care a avariat aripa dreapta a avionului Boeing 737, ce tocmai aterizase pe aeroportul international din Los Angeles.

Sase barbati si doua femei au fost transportati la spital pentru a primi ingrijiri medicale, dupa rasturnarea autoutilitarei.

Plane collides w/utility truck at #LAX injuring several workers in truck, so far no injuries reported on plane @FOXLA @flyLAXairport @LAFD pic.twitter.com/35wJWZHluD

— Lisette_g (@lisetteg) 20 mai 2017

Totusi, victimele au suferit rani care nu le pun viata in pericol.

In aeronava erau 150 de pasageri si membri ai echipajului, care au zburat pe ruta Ciudad de Mexico - Los Angeles.