Incident in Romania. Tanara batuta cu pumnii si picioarele de un taximetrist din Bucuresti. ”Mi-a blocat usile”

S-ar fi enervat după ce clienta i-a atras atenţia că a ales intenţionat un traseu mai lung. Femeia a fost salvată din mâinile agresorului de doi soţi, aflaţi în trafic. Deşi extrem de grav, acesta nu este un caz singular. Doar anul trecut au fost făcute în jur de 300 de sesizări pe numele taximetriştilor din Bucuresti.

Marina a comandat dimineaţă o maşină pe aplicaţia Speed Taxi ca să ajungă la serviciu. Locuieşte la ieşirea din cartierul Militari şi încercă să ajungă la Politehnica. Când i-a atras atenţia taximetristului că a ales un traseu mult mai lung decât cel pe care îl ştia ea bărbatul şi-ar fi ieşit din minţi.

Marina Muntean, victima: “Mi-a blocat uşile ca să nu pot să cobor, am început să ţip. Când am ajuns în coloana am reuşit să ies, a ieşit după mine, mi-a dat un pumn, am căzut şi apoi nu-mi mai aduc aminte aproape nimic, au sărit doi oameni să mă ajute, eram aproape inconştientă.”

Pro TV

Doi soţi care îşi duceau copilul la grădiniţă au intervenit.

Vlad Roşu, martor: ”Şoferul de TAXI o lovise atât de tare încât a zburat-o de pe trotuar pe stradă, în fata maşinilor. A lovit-o efectiv de parcă era într-un meci de MMA, cu pumni, picioare şi cred că dacă nu interveneam era mult mai rău pentru doamna.”

Diana Roşu, martoră: “I-a dat cu pumnul, nu cu palma şi când a căzut a continuat să o lovească. Am luat fata cu noi în maşină şi am sunat la 112, am fost îndrumaţi către cea mai apropiată secţie de poliţie.”

Şoferul a fugit de la faţa locului. A fost însă depistat şi chemat la audieri la poliţia din localitatea Chiajna.

“Eu doar nu îi dădeam voie, îi ziceam să mergem la poliţie. Nu am dat în ea.

Şi de ce nu aţi mers la poliţie?

Pentru că m-au bătut.

Şi de ce aţi venit la poliţie abia acum? Ei au venit la poliţie de câteva ore şi dumnevoastră abia acum.

Am fost să mă calmez.”

Şoferul este cercetat în libertate pentru loviri şi alte violenţe, plus distrugere şi va rămâne fără loc de muncă. Reprezentanţii companiei la care este angajat, dar şi cei din dispeceratul Speed Taxi la care era arondat susţin că nu încurajează astfel de comportamente.

Astfel de episoade au loc des în Bucuresti. Cei mai mulţi dintre taximetrişti devin agresivi atunci când un client le contesta deciziile.

Dacă vă aflaţi în această situaţie, de a fi închis într-o maşină aflată în mişcare, primul lucuru la care trebuie să vă gândiţi să-l faceţi este să sunaţi la 112. Dar nu oricum, ci într-un mod cât mai discret.

Trebuie să ţineţi telefonul cât mai departe de privirea şoferului. Daţi cât mai multe detalii despre locul în care vă aflaţi, spuneţi în ce direcţie mergeţi, cu ce companie şi pe cât posibil încercaţi să reţineţi indicativul.