Incident naval grav in largul Japoniei. Un distrugator american s-a ciocnit noaptea cu o nava filipineza

Potrivit AFP care citeaza garda de coasta japoneza, incidentul a avut loc in jurul orei locale 02.30, cand distrugatorul USS Fitzgerald s-a ciocnit cu nava filipineza ACX Crystal. Vasul militar american se afla in largul coastelor Japoniei, la 56 de mile marine sud-vest de baza navala de la Yokosuka, unde stationeaza in mod normal.

Marina americana a anuntat ca doi raniti au fost evacuat cu elicopterul, unul dintre ei fiind chiar comandantul navei, comandorul Bryce Benson.

Garda de coasta nipona este prezenta in zona, dar si distrugatorul USS Dewey si doua remorchere ale Marinei americane au fost trimise la locul incidentului, impreuna cu forte aeriene. Cautarea celor 7 marinari disparuti continua de ore bune.

Distrugatorul american a luat apa, tribordul navei fiind grav avariat deasupra si sub linia de plutire". Marina americana afirma ca motoarele functioneaza dar "propulsia este limitata".