Incident neplacut la o nunta din Romania. 18 invitati au fost raniti, dupa ce balustrada terasei pe care se aflau s-a prabusit - VIDEO

Scenele de groaza s-au derulat aseara la o pensiune din statiunea romaneasca Durau din judetul Neamt, unde avea loc o nunta. La un moment dat, balustrada terasei pe care se aflau mai multi invitati s-a rupt, iar oamenii au cazut, unii peste altii, de la aproximativ doi metri. Imediat dupa ce s-a dat alarma, zona a fost impanzita de salvatori.

Mihai MITREA, ISU NEAMȚ: "Discutam de 18 persoane, din care doua li s-a acordat primul ajutor la fata locului. Pentru celalalte 16 au fost mobilizate resurse medicale care sa le duca la unitatile medicale din zona. Dintre aceste 16, trei au fost mai grav."

In imaginile surprinse de martori se vede cum medicii si pompierii, ajutati de cativa meseni, le acorda primul ajutor victimelor. Apoi, 15 persoane au fost transportate la cel mai apropiat spital. Potrivit medicilor, o femeie in varsta de aproximativ 50 de ani se afla in stare grava.

Melinda GAL, MEDIC SMURD IASI: “Am adus in total 15 victime. Unul de cod rosu, 11 pacienti de cod galben si trei de cod verde. Cod rosu este aproximat si vazut ca si stare critica. Au contuzii tramatisme craniene si toracice si de coloana.”

Intre timp, anchetatorii au inceput cercetarile in acest caz pentru a stabili cine se face vinovat de cele intamplate.