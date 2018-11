Incident socant in China. Cinci persoane au murit, iar 18 au fost ranite, in mare parte copii, dupa ce o masina a intrat in ei - VIDEO

Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum un grup de elevi traverseaza strada, cand la un moment dat o masina ii loveste cu putere, unii fiind aruncati la cativa metri distanta. Totul s-a intamplat astazi in fata unei scoli din China.

In consecinta cinci persoane au murit, iar 18 au fost ranite. Autoritatile chineze l-au retinut deja pe soferul vehiculului si ancheteaza cazul. Deocamdata nu se cunoaste daca este vorba de un atac intentionat, iar purtatorii de cuvant ai guvernului au anuntat ca nu au fost autorizati sa ofere informatii despre accident.

Regulile de circulatie sunt ignorate frecvent in China. Potrivit cifrelor oficiale, 58 de mii de persoane au fost ucise in accidente rutiere doar in 2015. Recent, cel putin 13 persoane au murit in sud-estul tarii dupa ce un autobuz a cazut de pe un pod, in timp ce soferul se certa cu o pasagera.