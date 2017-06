Incident socant in orasul Soci. Momentul in care pe o strada aglomerata doi copii cad dintr-un portbagaj - VIDEO

”Un copil, încă unul. Ce se întâmplă?”

Ce se intampla, din primele minute nu este clar. Aceasta fetita plange speriata pe strada. Ulterior s-a aflat ca micuta a cazut din portbagajul unei masini, si nu doar ea. O camera de supraveghere a surprins momentul in care din masina cade un copil, apoi inca unul. Soferii care circulau pe strada au oprit la timp si au sarit in ajutor. Mama copiilor, in schimb, s-a pomenit ca a ramas fara ei in masina abia dupa ce a mers zeci de metri.

Oleg FEDOTOV, POLITIST ”Femeia, în vârstă de 39 de ani, din oraşul Soci, conducând maşina, în ciuda faptului că în vehicul se aflau scaune auto pentru copii, şi-a transportat copiii minori în portbagaj.”

Unul dintre copii in varsta de trei ani a fost ranit si se afla acum la spital. Celalalt are doar cateva zgaraieturi. De ce femeia si-a pus copiii in porbagaj, nu este clar deocamdata. Ea refuza sa vorbeasca despre asta. Politia investigheaza cazul. Nu este prima data cand asemenea imagini sunt sunt surprinse in Rusia. Acestea, de exemplu, au fost filmate in luna aprilie in regiunea Stavropol. Un copil a cazut din masina aflata in mers. Un caz similar s-a intamplat la sfarsitul lui mai, in orasul Perm. Din fericire, micutii nu au avut de suferit.