Incident socant intr-un campus universitar din Michigan. Un tanar de 19 ani si-a impuscat mortal parintii veniti sa-l ia acasa. Cum s-a intamplat totul - VIDEO

Totul s-a intamplat in campusul Universitatii Centrale din Michigan. Elevii se pregateau sa plece acasa, in vacanta de primavara. Doi parinti au venit sa-si ia copilul, care se pare ca nu s-a bucurat sa-i vada. Tanarul de 19 ani i-a impuscat mortal in dormitorul sau, in urma unei dispute, si a fugit.

"Persoana pe care o cautam in acest moment este James Eric Davis. Este un tanar de culoare, in varsta de aproximativ 19 ani. E inarmat si periculos.”

Dupa cateva ore, suspectul a fost observat intr-un tren de pasageri si retinut imediat de politisti. Oamenii legii exclud ipoteza unui atac terorist si spun ca in urma unei investigatii vor afla ce l-a facut pe tanar sa-si ucida parintii. El a fost internat in spital, dupa ce consumase droguri. Incidentul are loc la doua saptamani de la atacul de la un liceu din Florida, in care si-au pierdut viata 17 oameni.