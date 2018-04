Incredibil, dar adevarat. Senatul unei mari tari, nu se mai poate reuni pentru ca … s-a furat bastonul de ceremonii. Cum s-a intamplat totul - VIDEO

Incidentul s-a produs astazi chiar in timpul unei sedinte. Din imaginile facute publice de camera senatului se vad doi barbati care intra in fuga in incapere, iau bastonul si fug pe scari spre iesire.

Bastonul a fost pus apoi intr-un vehicul negru de teren, cu care hotii s-au facut nevazuti. Autoritatile nigeriene au calificat furtul drept un act de tradare. Un senator, recent suspendat din functie, este acuzat ca ar fi pus totul la cale.

Astfel, fara bastonul de ceremonii, lung de un metru si confectionat din metal, tinut de catre presedintele Senatului la sosirea si la plecarea sa din camera, adunarea nu se poate intruni.

Nu este prima data cand obiectul dispare. In anul 2000, presedintele de atunci al Senatului, a luat bastonul si s-a dus acasa cu el, dupa o disputa cu adjunctul sau. Oficialul a refuzat sa-l predea asa ca a trebuit de facut unul nou, pentru ca adunarea sa poata functiona.