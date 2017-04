Indignati de conditiile in care muncesc, dar si de salariile mici, mii de politisti au organizat un protest de amploare la Paris - VIDEO

In fruntea coloanei formata din oamenii legii a fost dusa o pancarta pe care scria “Politistii in doliu”. Manifestantii au marsaluit zgomotos pana in locul unde acum sapte zile un coleg de-al lor a fost ucis, iar alti doi raniti.

Protestatarii vor sa atraga atentia asupra conditiilor in care isi desfasoara activitatea. Ei cer o protectie mai buna in timpul misiunilor si mai multe mijloace pentru a-si exercita in siguranta profesia.

”Noi, poliţiştii naţionali, suntem obosiţi. Avem mari probleme în ceea ce priveşte numărul braţelor de muncă.”

Politistii cer sa se faca schimbari in graficul de munca, astfel ca sa aiba mai multe zile libere. Totodata, demonstrantii se plang ca primesc prea putini bani in comparatie cu riscul la care se supun. Potrivit sindicatelor, peste 10 mii de politisti au participat la protest.