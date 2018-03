Individul care a amplasat colete-capcana in statul american Texas, a fost ucis in timpul unor confruntari cu politia

Intre timp, alte doua deflagratii s-au produs ieri la Austin. Un colet a explodat la sediul unei firme de curierat rapid, ranind un angajat. O alta persoana a fost ranita peste cateva ore la un magazin.

In total, in ultimele saptamani, sase colete-capcana au sarit in aer, iar doi oameni au murit. Aparent, acestea au fost expediate de aceeasi persoana.