Individul care a ucis 39 de oameni in noaptea de Revelion, intr-un club din Istanbul a fost arestat - VIDEO

Abdulgadir Masharipov a fost arestat noaptea trecuta in apartamentului unui prieten unde s-ar fi aflat impreuna cu fiul sau de patru ani. Inca un barbat si trei femei au fost arestati in aceeasi operatiune, in locuinta aflata la 40 de kilometri de clubul Reina, unde a fost comis masacrul din noaptea de Revelion.

Binali YILDIRIM, PREMIERUL TURCIEI: ”Cel mai important este că persoana care a comis acest atac a fost capturată, iar forţele care se află în spatele atacatorului vor fi demascate.”

Suspectul in varsta de 34 de ani este originar din Uzbekistan si si-a recunoscut vina, sustin autoritatile. In momentul atacului, 600 de persoane sarbatoreau Revelionul in clubul situat pe malul Bosforului. Individul a tras la intamplare in multime, lasand in urma 39 de morti, printre care cetateni din Israel, Franta si Belgia.

Atacul a fost revendicat de gruparea Statul Islamic, fiind o razbunare pentru implicarea Turciei in conflictul din Siria. Guvernatorul Istanbulului a declarat ca suspectul a fost antrenat intr-o tabara a jihadistilor din Afganistan.