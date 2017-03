Individul care l-a impuscat pe un fost deputat rus a facut parte din Garda Nationala a Ucrainei. Imagini care surprind momentul atacului - VIDEO

Din filmulet se vede cum Denis Voronenkov merge pe strada, fiind insotit de un bodyguard. In spatele sau apare un barbat, care poarta o gluga pe cap. La un moment dat, el scoate un pistol si il impusca pe Voronenkov din spate de la mica distanta. Acesta cade la pamant, insa atacatorul nu se opreste si mai trage cateva gloante.

Ranit a fost si bodyguardul, care a reusit totusi sa deschida focul si sa-l raneasca pe agresor, un cetatean ucrainean in varsta de 28 de ani, care a fcaut parte din Garda Nationala a Ucrainei. El a murit la spital. Atacatorul ar fi fost ajutat de inca cateva persoane, care sunt cautate de oamenii legii.

Cel care va putea oferi mai multe detalii in acest caz este bodyguardul fostului deputat, care se afla in stare grava la spital si nu poate fi deocamdata interogat. Kievul sustine ca omorul a fost orchestrat de catre autoritatilor ruse, care neaga vehement acuzatiile.

Eugeniu REVENKO, DEPUTAT PARTIDUL RUSIA UNITA: ”Din păcate, sunt convins că Denis Voronenkov şi-a scris singur sentinţa atunci când a plecat în Ucraina. După ce Serviciile Secrete ucrainene nu au mai avut nevoie de el, a fost ucis într-un mod cinic.”

Denis Voronenkov a fugit in Ucraina in toamna anului trecut, iar in decembrie a primit cetatenia ucraineana. In Rusia, pe numele lui era deschis un dosar penal pentru escrocherie. El urma sa depuna marturii in dosarul fostului presedinte, Viktor Ianukovici si era cunoscut pentru criticile aduse Kremlinului.