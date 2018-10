Individul suspectat ca ar fi violat-o si ucis-o pe jurnalista Viktoria Marinova, extradat in Bulgaria. Acesta a ajuns cu mainile incatusate pe aeroportul din Sofia - VIDEO

Au fost luate masuri stricte de securitate pe aeroportul din Sofia. Acolo, Severin Krasimirov, in varsta de 21 de ani a sosit cu mainile incatusate si cu un lant de brau. Ulterior el a fost transportat la Oficiul National de Investigatii pentru recoltarea probelor ADN, dupa care in Ruse, orasul unde a fost savarsita crima, pentru a i se aduce invinuirile. Un post de televiziune local relateaza ca majoritatea avocatilor din Ruse au refuzat sa il apere in instanta pe banuit.

Krasimirov a fost arestat de politia din Germania, unde a fugit imediat dupa ce a savarsit crima. El si-a recunoscut vina si le-a spus politistilor ca era beat si drogat cand a ucis-o pe jurnalista.

Viktoria Marinova a fost ucisa acum doua saptamani. Corpul ei a fost gasit intr-un parc din orasul Ruse, nord-estul Bulgariei, ea fiind al patrulea jurnalist european ucis in ultimii doi ani.