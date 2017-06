Informatia dezvaluita din greseala de Barack Obama despre gemenii lui Beyonce si Jay Z

Acesta a inregistrat un mesaj prin care il felicita pe artist, care a devenit primul star al genului hip hop introdus in Songwriters Hall of Fame.

"Jay si cu mine suntem innebuniti dupa fiicele noastre. Desi el o sa ma intreaca atunci cand se nasc gemenii. Amandoi avem neveste care sunt mult mai populare decat noi. Ca voi toti, sunt un fa", a spus Obama.

Multi au interpretat declaratia lui Obama drept un indiciu ca Jay Z il va "intrece" pe fostul presedinte la numarul de fiice. Obama are doua fete, in timp ce Jay Z si Beyonce au deocamdata una singura. Gemenii lui Beyonce sunt asteptati dintr-un moment in altul. Pe internet circula deja informatia ca vedeta ar fi internata de cateva zile intr-un spital din Los Angeles.