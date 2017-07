Initiativa separatistilor prorusi din estul Ucrainei de a forma un nou stat, numit Mica Rusie, a provocat reactii dure in Europa, dar si in SUA - VIDEO

Initiativa separatistilor prorusi din estul Ucrainei de a forma un nou stat, numit Mica Rusie, a provocat reactii dure in Europa, dar si in Statele Unite. Oficialii internationali sustin ca in asa fel, rebelii pun la indoiala respectarea acordurilor de la Minsk, dar si sfideaza suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei.