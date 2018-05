Inna, cantareata din Romania, dezvaluiri despre accidentul din Turcia: ”M-am speriat, a cazut si un dansator” - VIDEO

Inna s-a rănit la ambele picioare şi deşi a încercat să ducă până la capăt spectacolul, a fost nevoită să renunţe din cauza durerilor. La spital medicii i-au dat vestea bună, că nu are nimic fracturat.



Inna a apucat să cânte doar 10 minute când o bucată din scenă a cedat. Fanii aflaţi în primele rânduri au filmat incidentul.



Practic Inna dansa şi a vrut să coboare pe o pasarelă care s-a rupt. Artista a căzut la baza scenei.

″În condiţiile în care nu mi s-a întâmplat asta în 10 ani de zile, asta îmi dă clar de înţeles că lucrurile nu erau tocmai ok. M-am uitat pe filmare, era instabilă scenă. Eu eram cea de-a doua care a căzut, şi un dansator a căzut înaintea mea, doar că el a fost foarte atent şi nu i s-a întâmplat nimic”, a spus artista pentru Ştirile PRO TV.

Iniţial, cei din staff-ul artistei nu par să realizeze ce s-a întâmplat aşa că muzica nu se opreşte. După câteva clipe de confuzie s-au năpustit să o ajute.

În zonă îşi face apariţia şi un echipaj de prim-ajutor. Lumea răsuflă uşurată abia când Inna anunţă la microfon că e bine.

”M-am speriat foarte tare, am realizat cât de grav ar fi putut să fie situaţia, erau şi pietre, margine din beton. Am simţit că nu m-am lovit la cap. M-am sprijit în mâini şi mi-am dorit să continui show-ul pentru că veniseră o grămadă de oameni şi nu era vina lor. Am făcut 25 de minute de show pansată, doar că la un moment dat începuseră să mi se dezmorţească rănile de la picioare şi începusem să simt tot mai mare durerea şi după 25 de minute a trebuit să mă opresc şi ne-am dus la spital. Am făcut radiografie, sunt în regulă, sunt doar zgâriate, lovite”, a mai spus Inna.

De pe patul de spital cântăreaţa a postat o fotografie şi un mesaj prin care le transmite celor care o apreciază că este teafără. De altfel, duminică seară va susţine un al doilea concert, dar la Ankara.

”Am picioarele pansate, merg înainte de concert iar la spital să mă mai cureţe şi panseze, şi apoi iar pe scenă.”

Managerii artistei vor stabili dacă vor lua măsuri împotriva organizatorilor concertului.

”Eu îmi doresc foarte tare să nu facem rău nimănui, e o întâmplare şi trebuie să avem din învăţat din asta.”

În acest moment, Inna are peste 1 miliard de vizualizări pe Youtube. Mai mult decât artişti precum Fergie, Madonna sau Kylie Minogue.