Inregistrare cu o presupusa conversatie telefonica a Yuliei Skripal, difuzata in Rusia

În înregistrarea difuzată de postul TV de stat din Rusia, Yulia Skripal susţine că este bine, relatează BBC. Înregistrarea nu a fost confirmată din alte surse.

Yulia i-ar fi comunicat verişoarei sale Viktoria, din Rusia, că stare ei de sănătate este bună, că tatăl ei doarme şi este bine şi că vor fi externaţi în curând.

Yulia Skripal şi tatăl său, fostul spion rus Serghei Skripal, au intrat în contact cu o neurotoxină în data de 4 martie. Au fost găsiţi inconştienţi pe o bancă într-un parc din Salisbury.

My quick English transcript of phone call between Viktoria Skripal and her Yulia played on Russian television. Audio is here: https://t.co/iWcBNQbiLL pic.twitter.com/LkZI6MQgZz