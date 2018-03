Inregistrarea accidentului mortal produs de o masina autonoma UBER - VIDEO

Materialul este compus dintr-o filmare care arată drumul şi una în care apare supraveghetorul uman, cel care are rolul de a interveni în cazul în care apare o situaţie de urgenţă.



Accidentul s-a petrecut noaptea, iar pe prima filmare se poate vedea că victima a apărut brusc în faţa maşinii, traversând prin loc nepermis cu o bicicletă.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ