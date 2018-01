Inselatorie de 3000 de lire sterline. Ce a patit un roman care a facut o comanda pe Amazon

Ichim Bogdan Cezar, din Plymouth, afirmă că este victima unei fraude online, după ce a cumpărat de pe Amazon o placă video în valoare de 3000 de lire sterline, pentru operaţiunile de ”minare de bitcoin”.



Este vorba despre produsul ”Tanli ASIC Processing Bitmain AntMiner S9 13.5 TH/s”, care costă 3076 lire sterline. Ichim susţine că a primit în loc de această placă video un ... DVD cu filmul ”Boss baby”.

Man who ordered £3,000 Bitcoin gear left furious after being sent Boss Baby DVD instead https://t.co/CDp8nu03Rz