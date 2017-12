Insula Sahalin, din Orientul Indepartat Rus, lovita de furtuni violente. Vantul a atins 150 de km/h - VIDEO

Este stare de urgenta in insula Sahalin, din Orientul Indepartat Rus, din cauza unei furtuni extrem de violente. Mai multe localitati au fost “ingropate” in zapada peste noaptea, iar vantul puternic a lasat mii de familii fara lumina. Salvatorii au primit numeroase apeluri de urgenta de la soferii care au ramas blocati in nameti.