Intalnire "foarte, foarte buna"intre Trump si seful diplomatiei ruse. Presedintele SUA cere Rusiei sa "stapaneasca" Siria

Trump l-a primit la Casa Alba pe seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, o prima intalnire exceptionala a presedintelui american cu un oficial rus de rang inalt, venit sa ceara sustinerea Washingtonului fata de un proiect al Moscovei vizand sa scada nivelul violentelor in Siria.

Dupa o ”foarte, foarte buna intalnire” in Biroul Oval, potrivit lui Trump, el si-a indemnat invitatul sa faca in asa fel incat Moscova sa-si ”stapaneasca” aliatii - fortele presedintelui sirian Bashar al-Assad, Teheranul si toate gruparile pe care le sustine.

Miliardarul republican, care militeaza de mult timp in favoarea unei apropieri fata de Rusia, a ”subliniat necesitatea cooperarii pentru a pune capat conflictului din Siria”, potrivit Executivului american.

Pe 4 mai, la Astana, Rusia, Turcia si Iranul au parafat o propunere rusa, intrata in vigoare sambata in Siria, care prevede patru ”zone de dezescaladare”, dublate de ”zone de securitate”, cu posturi de control si centre de supraveghere ale fortelor tarilor garante si, eventual, ale ”altor parti”.

Statele Unite, care au fost doar observator in capitala kazaha, au primit acest proiect cu cea mai mare prudenta.

”PREGATITI DE COOPERARE”

Dupa intalnirea cu Trump si secretarul de Stat Rex Tillerson, ”noi suntem pregatiti sa cooperam (in problema zonelor de dezescaladare) si am abordat cai concrete pe care le putem gestiona impreuna”, si-a exprimat satisfactia Lavrov, in fata presei.

El a laudat o ”intelegere comuna” intre ”actorii procesului de rezolvare sirian”.

La randul sau, Tillerson a salutat ”continuarea dialogului nostru si schimburilor”.

Cei doi ministri ai puterilor nucleare cu relatii foarte proaste incepand din 2012, au ”discutat despre importanta invingerii (gruparii) Statul Islamic, despre dezescaladarea violentelor in Siria si despre a se asigura ca un ajutor umanitar ajunge la sutele de mii de civili din tara, potrivit Departamentului de Stat.

Tillerson si Lavrov si-au ”reafirmat sustinerea fata de procesul de la Geneva condus de ONU”, negocieri politice indirecte intre regimul sirian si opozitie.

Seful diplomatiei ruse, care s-a intalnit deja de doua ori in ultimele trei luni omologul american, nu a mai fost la Washington din august 2013. La acea vreme, era vorba deja despre incercarea de a opri Razboiul din Siria, impreuna cu secretarul de Stat de atunci John Kerry.

Conflictul s-a soldat, incepand din martie 2011, cu peste 320.000 de morti, a deplasat peste jumatate din populatia tarii si a determinat milioane de oameni sa se refugieze, fara ca Washingtonul - care sustine opozitia, ori Moscova - aliata Damascului, sa reuseasca sa se inteleaga pentru a opri masacrul.

RETRAGERE AMERICANA

Pana la sfarsitul presedintiei lui Barack Obama (2009-2017), Statele Unite s-au retras treptat din procesul diplomatic si au lasat Rusia sa preia timona.

Toate acordurile in vederea incetarii focului in Siria au fost periclitate, inclusiv ultimele negocieri dintre Kerry si Lavrov consacrate prin rezolutii ONU.

De sase ani, Moscova si Washingtonul au avut multiple dezacorduri cu privire la Siria, principalul obstacol ramanand soarta presedintelui al-Assad.

Venirea la putere a lui Trump, pe 20 ianuarie, nu a permis, pana acum, o apropiere a pozitiilor. Mai mult, Statle Unite au bombardat, la inceputul lui aprilie, o baza aeriana a regimului sirian, ca represalii fata de un atac chimic pe care i l-a imputat.

Fostii adversari din Razboiul Rece, ale caror relatii au fost deosebit de tensionate in era Obama, au recunoscut recent ca, in administratia trump, relatiile au atins la cel mai scazut nivel.

Lavrov a deplans din nou ca ele au ajuns la un ”nivel scazut”, dar l-a felicitat pe Trump pentru ca este favorabil unor relatii ”pragmatice” si ”reciproc benefice”.

Cei doi ministri au evocat situatia din Ucraina, un conflict care le afecteaza relatiile, de asemenea, din 2014.

Rex Tillerson a insistat ”asupra necesitatii avansarii in vederea aplicarii complete a acordurilor de la Minsk”.

”Sanctiunile contra Rusiei raman in vigoare pana cand Moscova revine asupra actiunilor care le-au declansat”, a subliniat Departamentul de Stat, referindu-se la conflictul din estul Ucrainei si la anexarea Crimeei.

Americanul si rusul urmau sa participe inca de miercuri seara, dar si joi, la Fairbanks, in Alaska, la Consiliul Arcticii, un forum interguvernamental de cooperare in domeniul mediului, exploatarii petroliere si miniere, traficului maritim, pescuitului si turismului.

Forumul reuneste opt tari de la Oceanul Arctic - Canada Rusia, Norvegia, danemarca, Statele Unite, Islanda, Suedia si Finlanda. Washingtonul il prezideaza in perioada 2015-2017.