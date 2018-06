Intalnire neasteptata pentru doi politisti din Rusia care stationau pe marginea unei sosele, in apropiere de o padure. Un urs a incercat sa intre in masina lor - VIDEO

“Deschideti, deschideti! Filmeaza, filmeaza.”

Nu este clar in ce parte a Rusiei mai exact s-a petrecut incidentul, martorii insa povestesc ca animalul a iesit din padure, in momentul in care politistii de patrulare luau masa pe marginea unei sosele.

Cel mai probabil, animalul era flamand, scrie presa rusa, asa ca s-a apropiat de masina pentru a gasi ceva de mancare. Cand a vazut ca nu reuseste sa treaca de portiera automobilului, ursul a plecat inapoi in padure.

“- Nici nu avem ce-i da.- Poate niste bere.”

Presa rusa scrie ca nicio persoana nu a fost ranita in urma incidentului. Ursii vin deseori in zonele populate de oameni cautand hrana.