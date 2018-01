Intarzieri si nervi pe aeroportul JFK din New York, inundat dupa ce s-a spart o conducta - VIDEO

Cu nervii intinsi la maxim, calatorii au postat pe internet imagini cu apa care curgea pe pereti si cu salile inundate, iar ghinionul a facut ca unele dintre bagaje sa se afle chiar in terminalul inundat. In unele sali, apa care s-a scurs din conducta, ajungea si pana la glezne. Astfel, pret de 2 ore, sosirile si plecarile au fost amanate, pana cand problema a fost rezolvata.

O parte din pasageri au fost tinuta in avioane pana cand terminalul afectat a devenit functional. La sfarsitul saptamanii trecute, traficul aerian de pe aeroportul JFK a fost dat peste cap pentru cel putin 20 de ore, de gerul si ninsorile care s-au abatut asupra Statelor Unite in ultimile saptamani.

Chaos at JFK Airport New York after a water mains break pic.twitter.com/uJGuThoAv0 #NYC #NY #flood #FolloForFolloBack #follo4folloback #follobackinstantly

JFK Terminal 4 is experiencing a slight flood as the result of a broken water main. Many flights may be slightly delayed as a result. pic.twitter.com/QQooTVLogk