"Interactiune periculoasa" intre un avion de vanatoare rus si un aparat de spionaj al SUA. Imaginile publicate de Pentagon

In imagini se poate vedea cum avionul rus se apropie la doar cativa metri distanta de avionul de recunoastere american de tip RC-135U.

"Din cauza apropierii la mare viteza si al controlului defectuos al aeronavei in timpul interceptarii, am apreciat ca aceasta interactiune a fost periculoasa", a indicat comandamentul din Europa insarcinat cu operatiunile americane in regiune.

RC-135U flying in international airspace over Baltic Sea was intercepted by a Russian SU-27 Flanker June 19. Unsafe. https://t.co/NFvvnzJOKf pic.twitter.com/9MLLrwggqx — U.S European Command (@US_EUCOM) June 23, 2017

Avionul de vanatoare rus, care avea arme la bord, s-a apropiat la mai putin de doi metri de avionul de recunoastere american, care survola spatiul aerian international de deasupra Marii Baltice, potrivit Pentagonului. Avionul spion zbura la o distanta de circa 40 de kilometri de Kaliningrad, enclava rusa situata intre Polonia si Lituania.

Imaginile inregistrate din avionul american arata ca distanta dintre cele doua aparate era atat de mica incat se putea distinge silueta pilotului rus.