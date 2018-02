Internautii rusi au postat tot felul de mesaje sarcastice la adresa lui Dmitrii Rogozin, dupa lansarea cu succes a rachetei Falcon Havey de catre compania SpaceX - VIDEO

Internautii rusi au postat tot felul de mesaje sarcastice la adresa vicepremierului Dmitrii Rogozin, responsabil de industria spatiala a Rusiei, dupa lansarea cu succes a rachetei Falcon Havey de catre compania SpaceX.

Unii s-au intrebat daca acesta nu si-a dat inca demisia, altii au postat si poze ironice, iar in una dintre ele, oficialul apare alaturi de premierul rus. Fotografia este insotita de un mesaj in care Rogozin ii propune premierului sa zboare in Cosmos, pentru a nu ramane in urma fata de americani.

Mult mai serios in declaratii a fost reprezentantul Agentiei Spatiale a Rusiei, care crede ca lansarea celei mai puternice rachete din lume, cu o masina la bord a fost, de fapt, o publicitate pentru Tesla si SpaceX.

Igor BURENKOV, REPREZENTANT ROSKOSMOS: ”La compania Tesla lucrurile nu merg foarte bine, toata lumea stie asta. Iar (lansarea cu o masina la bord-n.r) este un truc foarte bun, este minunat.”

Alta atmosfera este insa peste Ocean. Lansarea rachetei a fost urmarita de peste doua milioane de oameni, iar echipa SpaceX a aplaudat furtunos cand a vazut ca Falcon Heavy si-a luat zborul. Super-racheta lui Elon Musk nu a respectat, insa, traseul.

Aceasta a depasit orbita planetei Marte si a mers mai departe decat trebuia. Astfel, Tesla isi va continua drumul spre Centura de Asteroizi si nu se stie exact care va fi soarta ei. O camera instalata in interiorul masinii a surprins imagini incredibile cu planeta noastra, vazuta din spatiu.

Potrivit miliardarului Elon Musk, devzoltarea si lansarea celei mai puternice rachete din lume au costat in jur de 500 de milioane de dolari. Falcon Heavy a fost conceputa sa trimita sateliti pe orbita, pe Luna sau chiar pe Marte. Mai mult, reprezentantii companiei SpaceX au precizat ca racheta ar fi capabila sa trimita un echipaj uman pe Marte.